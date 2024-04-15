Ці знаки зодіаку будуть найбільш активними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Левів, Терезів, Козорогів, Водоліїв та Близнюків. Цього тижня на рівень активності знаків зодіаку впливають планетарні зміни, пов'язані з переходом Меркурія у знак Рака.

Лев

Люди, народжені під знаком Лева, ймовірно, будуть змушені брати на себе відповідальність і вести за собою, що призведе до підвищеної активності та динамізму в їхніх прагненнях. Їхня впевненість і харизма сяятиму щосили, залучаючи можливості для особистого та професійного зростання.

Терези

Входження Меркурія в Рак, спонукає Терезів прагнути до гармонії та рівноваги у всіх сферах життя. Люди під знаком Терезів можуть активно вирішувати конфлікти та працювати над зміцненням відносин, підвищуючи свій загальний рівень активності та взаємодії з оточуючими людьми.

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Козоріг

Ті, хто народився під знаком Козорога, можуть відчути сплеск продуктивності та амбіцій, що призведе до активного досягнення своїх цілей. Виняткова працелюбність і наполегливість спонукатимуть їх брати на себе відповідальність і досягати успіху у своїх починаннях.

Водолій

Планетарний перехід спонукає Водоліїв шукати інтелектуальну стимуляцію та брати участь у розмовах, які спонукають до роздумів. Вони демонструють свою винахідливу та прогресивну натуру через активну участь у дискусіях та обміні ідеями.

Близнюки

Коли Меркурій входить у знак Рака, Близнюки є активним знаком зодіаку цього тижня, адже мають цікавість і прагнення до розумової стимуляції. Це спонукає їх активно шукати нову інформацію та брати участь у різних формах спілкування, що призводить до участі у навчанні та обміні знаннями.

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