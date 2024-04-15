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Астрологія і гороскопи

Ці знаки зодіаку будуть найбільш активними на цьому тижні

Владислав Москаленко

Ці знаки зодіаку будуть найбільш активними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Левів, Терезів, Козорогів, Водоліїв та Близнюків. Цього тижня на рівень активності знаків зодіаку впливають планетарні зміни, пов'язані з переходом Меркурія у знак Рака.

Лев

Люди, народжені під знаком Лева, ймовірно, будуть змушені брати на себе відповідальність і вести за собою, що призведе до підвищеної активності та динамізму в їхніх прагненнях. Їхня впевненість і харизма сяятиму щосили, залучаючи можливості для особистого та професійного зростання.

Терези

Входження Меркурія в Рак, спонукає Терезів прагнути до гармонії та рівноваги у всіх сферах життя. Люди під знаком Терезів можуть активно вирішувати конфлікти та працювати над зміцненням відносин, підвищуючи свій загальний рівень активності та взаємодії з оточуючими людьми.

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Козоріг

Ті, хто народився під знаком Козорога, можуть відчути сплеск продуктивності та амбіцій, що призведе до активного досягнення своїх цілей. Виняткова працелюбність і наполегливість спонукатимуть їх брати на себе відповідальність і досягати успіху у своїх починаннях.

Водолій

Планетарний перехід спонукає Водоліїв шукати інтелектуальну стимуляцію та брати участь у розмовах, які спонукають до роздумів. Вони демонструють свою винахідливу та прогресивну натуру через активну участь у дискусіях та обміні ідеями.

Близнюки

Коли Меркурій входить у знак Рака, Близнюки є активним знаком зодіаку цього тижня, адже мають цікавість і прагнення до розумової стимуляції. Це спонукає їх активно шукати нову інформацію та брати участь у різних формах спілкування, що призводить до участі у навчанні та обміні знаннями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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