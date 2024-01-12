Ці знаки зодіаку відчуватимуть дратівливість на до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. Цього тижня, коли Марс входить у знак Терезів, знаки зодіаку мають унікальний вплив, що призводить до виділення характерних рис і поведінки серед людей.

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Овни

Представники знаку Овна можуть виявити деякі дратівливі риси, коли Марс цього тижня увійде у знак Терезів. Їхній імпульсивний характер і прямий стиль спілкування можуть сприйматися оточуючими як різкі або дратівливі. Дух суперництва та нетерпіння можуть призвести до напруженості у міжособистісних відносинах.

Тельці

Входження Марса у знак Терезів може привернути увагу до дратівливих якостей Тельців. Впертість та опір змінам можуть розчаровувати оточуючих. Крім того, їх матеріалістична натура та володарський характер можуть створити напругу в особистих та професійних відносинах.

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Близнюки

Під час транзиту Марса по знаку Терезів дратівливі риси Близнюків можуть стати помітнішими. Нерішучість та поверхневе спілкування можуть дратувати оточуючих. Їхні плітки та непосидючість також можуть викликати роздратування серед однолітків.

Раки

Коли Марс входить у знак Терезів, на поверхню можуть вийти дратівливі якості Раків. Капризність і чутливість можуть призвести до ірраціональної поведінки, викликаючи розчарування у тих, хто перебуває в їхньому особистому та професійному колі. Їхня прискіпливість та пасивно-агресивні схильності також можуть виявитися дратівливими.

Леви

Входження Марса у знак Терезів може підкреслити дратівливі риси Лева. Постійне прагнення уваги і потреба у схваленні можуть бути нестерпними для оточуючих. Крім того, їхня зарозумілість і драматичний талант можуть дратувати в цей період.

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