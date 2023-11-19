Ці три знаки зодіаку досягнуть особистого росту протягом тижня з 20 по 26 листопада

UAportal підготував гороскоп для Скорпіонів, Тельців і Дів на тиждень з 20 по 26 листопада. Це прекрасний час для глибокого самоаналізу і використання нових можливостей для розвитку.

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Телець

Протягом тижня з 20 по 26 листопада Тельці будуть сильно зосереджені на своєму особистісному зростанні. Це чудова можливість для самоаналізу та саморефлексії. Тельцям варто використати цей період для переосмислення своїх цінностей, цілей і прагнень.

Скорпіон

На тижні з 20 по 26 листопада люди зі знаком зодіаку Скорпіон зіткнуться зі сприятливими умовами для особистісного зростання. Їм рекомендується заглибитися у свої емоції і вразливі місця. Визнавши і прийнявши ці приховані аспекти, Скорпіони можуть пережити глибокі особистісні перетворення.

Діва

З 20 по 26 листопада людям, народженим під знаком зодіаку Діва, рекомендується зробити пріоритетом особисте зростання. Цей тиждень створює сприятливу атмосферу для саморозвитку і вдосконалення. Дівам варто приділити час вивченню своїх звичок і патернів, визначити сфери, які потребують уваги, і внести в них необхідні корективи.