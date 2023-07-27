Ці три знаки зодіаку будуть казково багатими: у серпні гроші самі почнуть йти до них у руки

Серпень 2023 року буде дуже сприятливим у фінансовому плані для трьох уродженців зодіакального кола – незабаром нічне небо освітить Повний осетровий Місяць, а разом із ним і розпочнеться період достатку. За словами астрологів, у списку щасливчиків Рак, Терези та Скорпіони.

Рак (21 червня – 22 липня)

Останнім часом Раки багато працювали, якщо збережуть свою запопадливість, їх зусилля мають бути оцінені. Якщо керівництво не пропонує просування по службі або не підвищує зарплату, уродженцям знаку потрібно набратися сміливості, щоб попросити про це. Енергія Місяця у знаку Водолія надасть Ракам харизми та впевненості у собі, тому начальнику буде важко їм відмовити.

Крім професійних успіхів, Раки у серпні можуть розраховувати і на успіх у особистому житті. Коли 22 липня Плутон опиниться навпроти Сонця, самотні люди мають більше шансів знайти другу половинку своєї мрії. Незвичайний рух планет додасть динамічності стосункам. Хімія буквально витатиме в повітрі, так що це відмінний шанс нарешті вибратися з френдзони.

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Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези не будуть почуватися добре під час повні. Надлишок обов'язків візьме своє, але після 16 серпня 2023 року вони відновлять свою енергію з молодим місяцем у Левові. Завдяки припливу космічної енергії деякі представники цього знаку зодіаку відкриють у собі лідерів, а тому наважаться змінити своє професійне життя.

Не виключено, що Терези вирішать піти з роботи, щоб зайнятися власним бізнесом. Хоча зірки застерігають від поспішних рішень, наразі доля благоволить їм. Особливо щодо інвестування.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони хочуть контролювати кожну сферу свого життя, і все ж таки повня буде для них вкрай божевільним періодом. Їхнє життя зміниться через випадкову подію. Можливі несподівані грошові потоки від членів сім'ї, роботи або інвестицій.

Розташування планет у серпні сприяє Скорпіонам, як ніякому іншому знаку зодіаку. Коли решта представників зіркової дванадцятки почуватиметься трохи розгубленими, зодіакальний Скорпіон пробуде у найкращій формі цілий місяць.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.