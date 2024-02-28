Ці три знаки зодіаку перебуватимуть у центрі уваги: гороскоп на кінець лютого

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіона та Стрільця на кінець лютого. Дізнайтеся про досвід спілкування з друзями та соціальну активність цих трьох знаків зодіаку.

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Терези

Терези опиняються в оточенні своїх найближчих друзів, охоплені жвавим соціальним життям, в якому вони процвітають. Це природжені соціальні особистості, які без зусиль зачаровують і налагоджують зв'язок з людьми з усіх верств суспільства. Наприкінці лютого Терези, імовірно, будуть вести змістовні бесіди зі своїми друзями й зміцнювати свої соціальні зв'язки.

Скорпіон

Для Скорпіонів кінець лютого приносить глибоке відчуття зв'язку й близькості в їхніх дружніх стосунках і соціальному колі. Вони цінують якість стосунків, а не їх кількість, і, швидше за все, витратять час на плекання своїх найближчих зв'язків. Для представників цього знаку зазначений період може бути часом вразливості, оскільки вони відчуватимуть гостру потребу в справжніх зв'язках і змістовних розмовах.

Стрілець

Стрільці перебувають у піднесеному настрої, готові віддатися новим пригодам зі своїми друзями. Це захоплені та енергійні люди, які завжди приносять відчуття радості та сміху в будь-яке товариство. Наприкінці лютого Стрільці можуть відчути сильне бажання досліджувати нові соціальні можливості та спілкуватися з однодумцями, які поділяють їхню жагу до пригод.

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