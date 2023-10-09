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Астрологія і гороскопи

Ці три знака здійснять прорив у психологічному зростанні: Гороскоп на жовтень

Марина Грамович

Гороскоп для Терезів, Риб та Раків

UAportal підготував прогноз для трьох знаків зодіаку на жовтень. Терези, Риби та Раки мають унікальні якості, які роблять їх більш схильними до змін у своєму емоційному благополуччі.

Терези

Терези – один із трьох знаків зодіаку, які можуть мати переломні моменти у своєму психічному здоров'ї. Завдяки своєму природному прагненню до рівноваги і гармонії, Терези мають здатність витончено долати психологічні труднощі.

Цього місяця Терези можуть відчути значні зміни у своєму душевному самопочутті, адже вони поринуть у самоаналіз та саморефлексію. Завдяки цьому вони відкриють для себе нові ідеї та перспективи, які сприятимуть особистісному зростанню та емоційному зціленню.

Риби

Риби, ще один знак зодіаку, який чекає на прорив у поліпшенні свого психічного здоров'я, відомі своєю емоційною чутливістю та інтуїцією. Цього місяця Риби можуть зазнати значних змін у своєму внутрішньому світі.

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Їхня розвинена інтуїція допоможе їм розібратися в емоційних проблемах, що глибоко укорінилися, і вирішити їх. Приймаючи свої емоції та шукаючи підтримки у близьких, Риби стануть на шлях самозцілення та самопізнання.

Рак

Рак, третій знак зодіаку, який матиме значний успіх у покращенні свого психічного здоров'я, відрізняється своєю турботливою та емпатичною натурою. Люди, народжені під цим знаком, навчаться встановлювати розумні кордони і займатимуться піклуванням про себе.

Це дозволить їм звільнитися від емоційного тягаря і набути внутрішнього спокою. Завдяки заняттям терапією або самоаналізом Раки отримають глибше розуміння себе і знайдуть ефективніші засоби для подолання труднощів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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