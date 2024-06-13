Ці мінерали несуть магічний вплив на людей: гороскоп для трьох знаків зодіаку

UAportal підготував гороскоп, присвячений впливу каменів на Овнів, Левів і Стрільців. Дізнайтеся, як ці камені можуть притягнути успіх у життя.

Овен

Вважається, що гірський кришталь допомагає передбачати майбутнє, полегшує зубний біль і відганяє негативні наміри. В цей період прийміть енергію цього каменю. Він може посилити інтуїцію і забезпечити ясність у прийнятті рішень. Довіртеся інстинктам і дозвольте гірському кришталю вести вас до процвітання.

Зосередьтеся на цілях і будьте рішуче налаштовані на подолання будь-яких перешкод, що виникають на шляху. Завдяки силі гірського кришталю, ви маєте можливість втілювати бажання і створювати позитивне майбутнє.

Лев

Вважається, що опал розвіює похмурі думки, допомагає при серцевих захворюваннях і покращує зір. Леви, опал – камінь, що резонує з вашою енергією в зазначений період. Прийміть його чарівну силу і дозвольте їй запалити творчість. Мисліть нестандартно і досліджуйте нові ідеї.

Опал допоможе розвіяти будь-які негативні думки і подарує відчуття оптимізму. Повірте у свої сили і дозвольте опалу вести вас до успіху. Цього тижня загостриться інтуїція, тому звертайте увагу на знаки і дотримуйтесь інстинктів.

Стрілець

Вважається, що карнеол посилює сексуальні здібності, покращує зір і допомагає в юридичних справах. Стрільці, карнеол – камінь, що має неабиякий вплив на ваші вібрації. Прийміть його пристрасну енергію і дозвольте їй розпалити внутрішній вогонь.

Карнеол посилить харизму і приверне позитивний досвід у стосунках. Довіртеся інстинктам і дозвольте карнеолу вести вас до успіху. Відчуйте дух авантюризму і досліджуйте нові можливості, які з'являються на вашому шляху.