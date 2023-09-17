Ці камені розкриють прихований потенціал трьох знаків зодіаку: гороскоп на 18-24 вересня

Uaportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку на період з 18 по 24 вересня. Дізнайтеся, як енергії обсидіану, оніксу і гагату можуть посилити сильні сторони Козерогів, Водоліїв і Риб у цей період.

Козеріг

Обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору, підвищує концентрацію, обережність і полегшує спілкування з духовним світом. В зазначений період цей потужний камінь підтримує зосередженість і уважність Козерогів, дозволяючи розкрити весь свій потенціал і налагодити зв'язок з вищими силами.

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Водолій

Онікс, відомий своїми багатошаровими переливами, концентрує енергію, відводить хвороби і підсилює пробивні здібності. На цьому тижні чарівний камінь дає можливість людям, народженим під знаком Водолія, ефективно спрямовувати свою енергію, долати перешкоди і захищати себе від негативного впливу.

Риби

Чорний камінь гагат допомагає осягнути містичні таємниці і завдяки своєму стильному вигляду добре підходить для ювелірних прикрас. В цей період камінь підсилює інтуїтивні здібності Риб, дозволяючи їм глибше зануритися в таємниці Всесвіту та в свою власну сутність. Прийміть магію гагату, щоб відкрити внутрішню мудрість і реалізувати свій істинний потенціал.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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