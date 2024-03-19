Емоційні пригоди, які вразять кожного: розкриваємо магію сучасних мультфільмів
Знайомство з мультфільмами 2010-2015 років відкриває скарбницю унікальних історій, яскравих візуальних образів і незабутніх персонажів. UAportal відкриває колекцію найкращих анімаційних фільмів – від зворушливих історій про порятунок до захопливих пригод в екзотичних місцях.
"Нікчемний Я"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: П'єр Коффін
"Нікчемний я" відкриває химерний світ суперлиходіїв та їхній нестандартний шлях до спокути. Грю, починаючий лиходій із золотим серцем, стикається з несподіваним батьківством, коли в його житті з'являються три осиротілі дівчинки. Поки він намагається підтримувати свій лиходійський імідж, плекаючи новознайдені батьківські інстинкти, починається хаос і веселощі.
"Думками навиворіт"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік виробництва: 2015
Режисери фільму: Піт Доктер, Ронні Дель Кармен
"Думками навиворіт" розповідає про хитросплетіння людського розуму, уособлюючи емоції у вигляді колоритних персонажів. Слідкуйте за пригодами Радості, Смутку, Гніву, Страху та Огиди у внутрішніх думках юної Райлі, коли вона переживає життєві злети та падіння.
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"Мадагаскар 3"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 93 хвилини
Рік виробництва: 2012
Режисер: Ерік Дарнелл, Том МакГрат, Конрад Вернон
Вирушаючи у свою найшаленішу пригоду, мила команда тварин із зоопарку та пустотливі пінгвіни штурмують континент у фільмі "Мадагаскар 3". Рятуючись від переслідування лиходійського офіцера з контролю за тваринами, банда приєднується до цирку і вирушає підкорювати європейських глядачів, щоб заробити собі свободу.
"Університет монстрів"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 104 хвилини
Рік виробництва: 2013
Режисер: Ден Скенлон
"Університет монстрів" – це енергійний мультфільм, який розповідає про скромне походження культового дуету – Майка Вазовскі та Джеймса Саллівана. Двоє монстрів вирушають у змагальну подорож до престижного Університету монстрів, де між ними зав'язується неймовірна дружба, долаючи виклики самопізнання та суперництва.
"Ріо 2"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 101 хвилина
Рік виробництва: 2014
Режисер: Карлос Салданья
"Ріо 2" запрошує глядачів у яскраві джунглі Бразилії, де Блу та Джуел вирушають у чарівну мандрівку зі своєю родиною. Подолавши нові виклики, пов'язані з коханням, самосвідомістю та територіальними конфліктами, пара бореться за подолання своїх розбіжностей, водночас захищаючи своє стале середовище існування від загроз, що неминуче насуваються.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
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