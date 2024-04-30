Ефективні способи боротьби з безсонням: що варто знати

Багато людей страждають від безсоння, яке впливає на їхнє загальне самопочуття. Важливо знати ефективні способи боротьби з цією проблемою. UAportal підготував список методів, які допоможуть людям подолати безсоння.

Звички для здорового сну

Розвиток і дотримання хороших звичок для сну може суттєво допомогти в боротьбі з безсонням. Важливо дотримуватися послідовного режиму сну, уникати кофеїну та електронних пристроїв перед сном, а також створити розслаблюючу атмосферу перед сном.

Техніки розслаблення та відпочинку

Медитація з метою розслаблення, вправи на глибоке дихання та поступове розслаблення м'язів можуть допомогти зняти стрес і тривогу, які часто спричиняють безсоння.

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Зміна раціону

Певні зміни в раціоні, такі як відмова від важкої їжі перед сном і перехід на продукти, що сприяють хорошому засвоєнню, такі як мигдаль, вишня і ківі, можуть допомогти відрегулювати режим сну і поліпшити його якість в цілому. Обмеження споживання алкоголю та кофеїну, особливо в години перед сном, може позитивно вплинути на боротьбу з безсонням.

Встановлення режиму вечірнього переходу до сну

Читання книги, прийняття теплої ванни або практики м'якої йоги, може дати сигнал організму, що настав час відпочити і підготуватися до сну. Заняття заспокійливими видами діяльності перед сном можуть допомогти заспокоїти розум і тіло, полегшуючи перехід до відпочинку.

Нагадаємо, ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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