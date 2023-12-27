Дубай: 5 цікавих фактів про місто розкоші

UAportal підготував 5 фактів про Дубай – місто багатства та величі, які по-справжньому вирізняють його з-поміж інших. Приготуйтеся бути враженими цим надзвичайним центром розкоші.

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Золоті банкомати

Не дивуйтеся, коли натрапите на банкомати Gold to Go. Ці надсучасні автомати пропонують монети та злитки, виготовлені з 24-каратного золота. Від делікатної монети вагою 2,5 грама до вражаючого злитка вагою 31 грам – ці банкомати встановлюють поточну ринкову ціну, оновлюючи її в режимі реального часу.

Готель Burj Al Arab

Коли справа доходить до розкоші, Дубай перевершує всі очікування завдяки культовому готелю Burj Al Arab. Це архітектурне диво, що гордо височіє на штучному острові біля узбережжя, самопроголошений єдиний 7-зірковий готель у світі.

Балуючи своїх гостей вишуканими двоповерховими люксами, вражаючим лобі-атріумом і зачаровуючим вертолітним майданчиком, Burj Al Arab є втіленням справжньої екстравагантності. Останній штрих розкоші додають понад 8 000 квадратних метрів 22-каратного сусального золота, що прикрашають його інтер'єри.

Винагорода за схуднення

Дубай – це не тільки місце незрівнянного багатства, але й місто, яке унікальним чином піклується про здоров'я своїх громадян. Намагаючись сприяти добробуту та боротьбі з ожирінням, уряд Дубаю винагороджує людей, які втрачають зайві кілограми, щедрим заохоченням – 2 грами золота за кожен втрачений кілограм. Незважаючи на обмежену кількість учасників, ця інноваційна програма щороку видає близько 700 000 доларів золотом – чудова мотивація залишатися у формі.

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Номерні знаки: символ престижу

У місті величезного багатства жителі Дубая демонструють свій достаток не тільки екстравагантними автомобілями, але й унікальними номерними знаками. Кількість цифр на номерах вказує на статус – чим менше цифр, тим вища вартість.

Найціннішими вважаються номерні знаки з однією цифрою. У Дубаї був проданий найдорожчий номер зі знаковою цифрою "7" за приголомшливу суму в 15 мільйонів доларів.

Компактне місто зі швидким транспортом

Пересування Дубаєм може здатися складним через його велич, але дивовижним фактом є те, що подорож з одного кінця міста в інший займає лише годину. Цей емірат площею 35 квадратних кілометрів гарантує швидку екскурсію його захоплюючими пам'ятками.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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