ДСП та МДФ для кухні: який матеріал обрати

UAporta підготував порівняння матеріалів для меблів. Тобто ви дізнаєтесь різницю між ламінованими ДСП і МДФ з погляду їх застосування для облаштування кухонного гарнітура.

Довговічність

Ламіноване ДСП відоме своєю високою міцністю, стійкістю до подряпин і ударів. З іншого боку, плити типу МДФ не такі міцні, та можуть бути більш схильні до зносу і пошкоджень.

Стійкість до вологи

З погляду вологостійкості, ДСП має перевагу над МДФ. Конструкція ДСП дозволяє витримувати вологу, і є менш схильною до розбухання або деформації.

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Натомість МДФ більш сприйнятливий до впливу вологи. Це робить його менш ідеальним для використання на кухні, де рівень вологості може коливатися.

Ціна

ДСП, як правило, більш економічно вигідний вибір порівняно з МДФ. Це робить його кращим вибором для тих, хто прагне максимізувати свій бюджет без шкоди для якості.

Універсальність в дизайні

З погляду різноманітності дизайну МДФ має перевагу. Це більш універсальний матеріал, ДСП, хоч і довговічне, але може бути обмежене з погляду дизайну та індивідуального підходу.

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