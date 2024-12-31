Додаткова користь від ківі: результати досліджень вас здивують

Здорове харчування, багате фруктами та овочами, пов’язують із покращенням самопочуття та зниженням ймовірності депресії.

Одним із мікронутрієнтів, який сприяє такому впливу, є вітамін С. Він бере участь у синтезі нейромедіаторів, пептидних гормонів і діє як каталізатор для кількох ферментів, які необхідні для підтримки та сприяння здоровому функціонуванню мозку, включаючи настрій.

Чудовим джерелом вітаміну С є ківі. Цей фрукт продемонстрував властивість знижувати частоту депресії та загальних порушень настрою у молодих чоловіків, які споживають мало фруктів і овочів.

Те, що додавання ківі може змінити на краще самопочуття, підтверджують й висновки за результатами нового дослідження, опубліковані в The British Journal of Nutrition.

Протягом восьми тижнів 155 дорослих щодня приймали дієтичні добавки з вітаміном С, плацебо або два плода ківі.

Потім вони проходили опитування, де повідомляли про свою життєву силу, настрій, якість та кількість сну, фізичну активність.

Дослідники виявили, що споживання ківі підвищило життєвий тонус і настрій впродовж чотирьох днів, досягаючи піка приблизно на 14-16 день. Водночас вітамін С незначно покращував настрій до 12 дня. Учасники від початку мали відносно хороше психічне здоров’я, однак все ж зазначили про переваги споживання ківі або вітаміну С.

Хоча добавки вітаміну С також показали деякі покращення, дослідження підкреслює потенційний синергетичний ефект споживання натуральних продуктів, таких як ківі.

Цей фрукт також містить й інші поживні речовини, що позитивно впливають на здоров’я. Серед них — харчові волокна (клітковина, фолат), мідь, калій, антиоксиданти, вітамін Е і вітамін К. Шкірка і насіння плодів їстівні, хоча через текстуру шкірки переважно споживають лише м’якоть.