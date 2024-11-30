Домашня ковбаса з курки: простий рецепт

Всі ми знаємо, як зручно купити ковбасу в магазині, але значно краще зробити її вдома.

Домашня ковбаса – це завжди смачно, корисно та без жодних добавок!

Інгредієнти:

• Куряче філе — 500 г;

• Курячий фарш — 500 г;

• Сіль — 1 ч.л;

• Перець чорний мелений — ½ ч.л;

• Часник сухий — 1 ч.л;

• Вершки — 100 мл;

• Копчена паприка — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Змішати подрібнене філе, фарш, сіль, перець, часник і вершки. Замісити м’ясну масу. Накрити плівкою і дати постояти.

2. Рукав для запікання розрізати, посипати паприкою, викласти фарш, розрівняти і сформувати ковбаски, скручуючи рукав. Скріпити по краях.

3. На деко застелити пергамент і покласти ковбаски. Відправити в розігріту до 180° духовку на 40-50 хвилин та запікати до готовності.

4. Дати постояти у вимкненій духовці ще 30 хв.