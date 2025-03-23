Домашня халва: ідеальний легкий десерт
Цей рецепт — ідеальний варіант для тих, хто шукає здоровий і смачний десерт без зайвих складнощів. Ви можете зробити це вдома, і результат приємно здивує.
Все, що потрібно — це кілька простих кроків і трохи терпіння.
Інгредієнти:
• Соняшникове насіння – 400 г;
• Цукор – 200 г;
• Вода – 80 г;
• Яєчний білок – 1 шт;
• Сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
1. Спочатку підсмажте соняшникове насіння до золотистого кольору та дайте йому охолонути.
2. Перебийте насіння в блендері до пастоподібної консистенції.
3. Змішайте цукор і воду, доведіть до температури 120°С – сироп має бути густим і тягнутися ниточкою.
4. Збийте яєчний білок з сіллю та 1 ст. ложкою цукру до пишної пінки.
5. Поступово вливайте сироп у білок, продовжуючи збивати.
6. Додайте перебите насіння, добре перемішайте до однорідності.
7. Сформуйте батончики з маси.
8. Якщо хочете, покрийте їх шоколадом для додаткового смаку.
Обов’язково збережіть. А також діліться в коментарях, що б ви додали до рецепту?