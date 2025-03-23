Домашня халва: ідеальний легкий десерт

Цей рецепт — ідеальний варіант для тих, хто шукає здоровий і смачний десерт без зайвих складнощів. Ви можете зробити це вдома, і результат приємно здивує.

Все, що потрібно — це кілька простих кроків і трохи терпіння.

Інгредієнти:

• Соняшникове насіння – 400 г;

• Цукор – 200 г;

• Вода – 80 г;

• Яєчний білок – 1 шт;

• Сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

1. Спочатку підсмажте соняшникове насіння до золотистого кольору та дайте йому охолонути.

2. Перебийте насіння в блендері до пастоподібної консистенції.

3. Змішайте цукор і воду, доведіть до температури 120°С – сироп має бути густим і тягнутися ниточкою.

4. Збийте яєчний білок з сіллю та 1 ст. ложкою цукру до пишної пінки.

5. Поступово вливайте сироп у білок, продовжуючи збивати.

6. Додайте перебите насіння, добре перемішайте до однорідності.

7. Сформуйте батончики з маси.

8. Якщо хочете, покрийте їх шоколадом для додаткового смаку.

Обов’язково збережіть. А також діліться в коментарях, що б ви додали до рецепту?