Домашній майонез: швидкий рецепт для будь-якого салату

Любите салати із майонезом? Давайте приготуємо домашній соус – без консервантів та добавок. А ще я покажу, як зробити домашній майонез менш жирним.

Майонез

40 г жовтка (2 шт.)

1 ч. л. гірчиці

300-320 мл рослинної олії (1,3-1,4 склянки об'ємом 250 мл)

1 ч. л. соку лимона

сіль (за смаком)

100 г білого йогурту (0,4 склянки, або нежирної сметани)

Приготуйте майонез.

1. Збийте жовтки із гірчицею.

2. Додайте лимонний сік, тонким струмком додайте 1/2 частину рослинної олії, продовжуючи збивати.

3. Додайте невеликими порціями йогурт і половину рослинної олії, що залишилася, чергуючи їх.

4. Збийте соус до потрібнох консистенції.

5. Доведіть до смаку сіллю та лимонним соком.