Домашній хліб на воді: смачний рецепт

Домашній хліб стає ще більш особливим, коли ми використовуємо якісні інгредієнти.

Інгредієнти:

• Борошно — 500 г;

• Дріжджі живі — 30 г;

• Цукор — 1 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Вода Бон Буассон — 350 мл.

Спосіб приготування:

1. В миску насипати борошно, додати цукор, сіль та дріжджі.

2. Залити теплою водою (близько 35°).

3. Замішати липке тісто. Залишити для підйому в теплому місці на 30-40 хвилин.

4. Після цього, формуємо хлібину та ставимо її в форму.

5. Ставимо в духовку на 220° на 10 хвилин, а потім знижуємо температуру до 170° і випікаємо до готовності.

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!