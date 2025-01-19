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Домашній хліб на воді: смачний рецепт
Домашній хліб стає ще більш особливим, коли ми використовуємо якісні інгредієнти.
Інгредієнти:
• Борошно — 500 г;
• Дріжджі живі — 30 г;
• Цукор — 1 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Вода Бон Буассон — 350 мл.
Спосіб приготування:
1. В миску насипати борошно, додати цукор, сіль та дріжджі.
2. Залити теплою водою (близько 35°).
3. Замішати липке тісто. Залишити для підйому в теплому місці на 30-40 хвилин.
4. Після цього, формуємо хлібину та ставимо її в форму.
5. Ставимо в духовку на 220° на 10 хвилин, а потім знижуємо температуру до 170° і випікаємо до готовності.
Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!