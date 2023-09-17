Вдома завжди будуть гроші: як правильно зберігати борошно та крупи

Борошно та певні крупи мають унікальну енергетику, яка може суттєво впливати на гармонію та процвітання дому та сім'ї. Ці звичайні кухонні продукти можуть принести як удачу, так і неприємності.

Розуміння того, як правильно зберігати борошно та крупи, має важливе значення для використання їхньої позитивної енергії.

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Борошно, зокрема, здавна вважається символом багатства. Щоб максимізувати його сприятливий вплив, дуже важливо зберігати борошно прихованим від сторонніх очей. Слід зберігати його в міцній, герметичній упаковці, щоб воно залишалося цілим і неушкодженим.

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Окрім борошна, інші важливі інгредієнти, такі як сіль і цукор, слід зберігати окремо. Зберігання їх у різних шафах може допомогти зберегти гармонію в родині.

Важливо стежити за тим, щоб цукор, сіль і всі крупи ніколи не залишалися незахищеними. Необхідно зберігати їх у щільно закритих контейнерах, щоб запобігти проникненню негативної енергії у дім.

Пшенична крупа, відома як символ щастя, може сприяти створенню радісної атмосфери у домі. Щоб посилити її позитивний вплив, необхідно залишити пшоно в банці з кришкою, прикрашеною золотистим відтінком.

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