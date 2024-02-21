Довговічність, вартість та естетика: різниця між ламінатом та паркетом

UAportal розповідає про переваги та недоліки двох популярних підлогових покриттів – ламінату та паркету. Дізнайтеся, який з них найкраще відповідає вашим потребам і вподобанням.

Відео дня

Довговічність

Ламінат цінується за свою довговічність і стійкість до подряпин і пошкоджень від води, що робить його ідеальним покриттям для приміщень де часто проходять люди. Паркетна підлога, з іншого боку, більш вразлива до подряпин і пошкоджень від води, тому потребує регулярного догляду.

Вартість

Ламінована підлога є бюджетним варіантом, оскільки вона може імітувати вигляд натуральної деревини за нижчою ціною. Паркетна підлога, як правило, дорожча через складний дизайн і процес укладання.

Читайте також: Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

Естетика

Як ламінат, так і паркетна підлога пропонують широкий вибір стилів. Ламінат може імітувати різні породи дерева і матеріали, в той час, як паркетна підлога може похвалитися елегантністю з геометричними візерунками.

Обслуговування

Ламінована підлога не вимагає особливого догляду, стійка до плям і вицвітання, потребує регулярного підмітання та періодичного миття. Паркетна підлога може потребувати спеціалізованого прибирання та періодичного оновлення для збереження своєї краси.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!