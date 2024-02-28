Дизайн передпокою, який варто спробувати: 5 ідей для натхнення

Якщо кухня – це серце будинку, то передпокій – це, безумовно, його обличчя. Підтримувати передпокій чистим і привабливим важливо для того, щоб справити гарне перше враження. UAportal зібрав кілька порад, які ви можете легко повторити.

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1. Обирайте матову фарбу

Один з простих, але ефективних способів зробити передпокій вишуканішим – пофарбувати стіни матовою фарбою. За нею легше доглядати порівняно з глянцевими стінами, а також вона пропонує більш точні та насичені кольори, які можуть додати елегантності вашому простору.

2. Дзеркала з функцією зберігання

Сьогодні сучасні виробники меблів пропонують підвісні консолі, які можна комбінувати з дзеркалами, що є чудовим рішенням для зберігання дрібних речей першої необхідності, додаючи при цьому нотку шарму вашому передпокою.

3. Використовуйте зовнішнє освітлення

Часто передпокої не мають достатньо місця для декоративних елементів. Однак ви можете максимально використати цю обмежену площу, включивши стильні освітлювальні прилади. Подумайте про використання настінних бра або інших декоративних акцентних світильників, які не тільки освітлюють передпокій, але й слугують привабливими декоративними елементами, створюючи теплу і затишну атмосферу.

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4. Стінні панелі

Хочете приховати недоліки і додати нотку вишуканості своєму передпокою? Стінні панелі – чудовий варіант. Незалежно від того, чи обираєте ви матеріали, що імітують вигляд натурального дерева або каменю, вони можуть ефективно замаскувати будь-які недоліки, залишені будівельниками, або навіть положення електричного лічильника, якщо він розташований у квартирі.

5. Гармонізуйте вхідні двері

Переконайтеся, що внутрішня панель вхідних дверей доповнює дизайн інтер'єру вашого передпокою. Подумайте про заміну дверного полотна або самих дверей. Якщо дозволяє бюджет, ви також можете пофарбувати двері, щоб вони гармонійно поєднувалися з естетикою вашого передпокою.

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