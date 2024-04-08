Тримайте їх подалі від гаманця: речі, які відштовхують багатство

Якщо ви прагнете покращити свій фінансовий добробут, важливо звернути увагу на предмети, які ви тримаєте у своєму гаманці. Енергетичний потік банкнот і монет відіграє значну роль у залученні багатства. UAportal розповів, що дуже важливо поводитися з грошима з максимальною обережністю і уникати зберігання предметів, які несуть негативну енергетику.

Презервативи

Презервативи запобігають можливості появи потоку грошової енергії. Для залучення фінансового достатку бажано прибрати їх з гаманця.

Чеки з магазинів

Старі чеки від різних покупок можуть викликати хаос і перешкоджати потоку фінансової енергії. Вони діють як блокування, не даючи грошам текти в потрібному напрямку. Краще відразу ж їх викинути.

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Фотографії інших людей

Зберігання чужих фотографій у гаманці відволікає вашу увагу від грошей. Щоб зберегти концентрацію енергії на своїх фінансових цілях, приберіть всі світлини.

Сувеніри з фальшивими грошима

Сувенірам з фальшивими грошима бракує справжньої енергії, необхідної для достатку. Замість цього вони представляють обман і можливість бути введеними в оману у гонитві за багатством.

Сміття

Будь-яка форма сміття, така як зім'яті папери, обгортки або розірвані банкноти, несе в собі негативні енергетичні вібрації. Утилізуйте ці предмети негайно, оскільки вони символізують застій і перешкоджають потоку процвітання.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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