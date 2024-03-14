Дерева, які не можна садити біля будинку: що варто знати

Чи знали ви, що не всі дерева можна садити біля будинку? UAportal розповів, що наші предки, спираючись на власний досвід, наполягали на тому, щоб уникати певних рослин поруч з оселею.

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Дуб

Одним з таких дерев був дуб. Люди вірили, що це величне дерево випромінює негативну енергію, яка потенційно може зашкодити здоров'ю людини та навіть призвести до загибелі.

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Сосна та ялина

Згідно з давньою прикметою, посадити сосну або ялину біля свого будинку віщувало похмуру долю. Це повір'я передбачало, що як тільки дерево виросте до зросту того, хто його посадив, ця людина зустріне свою смерть.

Враховуючи повільний темп росту дерев і меншу тривалість життя, що переважала в давнину, це повір'я мало певний сенс. Крім того, наші предки пов'язували посадку ялини чи сосни з неврожаєм, що слугувало значним стримуючим фактором для вирощування цих порід біля своїх осель.

Береза

Струнке та елегантне дерево берези діяло як магніт, не лише притягуючи погляди шанувальників, а й потойбічні злі сили. Щоб відігнати цих духів, наші предки висаджували берези за парканом або в безпосередній близькості до воріт. Таке розміщення мало на меті обмежити вплив духів ззовні, забезпечуючи безпеку всередині будинку.

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