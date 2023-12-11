Дива природи, які слід побачити кожному

UAportal розповів про дива природи, які слід побачити на власні очі. Дізнайтеся більше про неймовірні чудеса нашої планети.

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Великий Бар'єрний риф

Великий Бар'єрний риф біля берегів Австралії – одне з найдивовижніших природних чудес. Простягаючись на понад 2300 кілометрів, це найбільша система коралових рифів у світі, яка може похвалитися яскравими кольорами та різноманітним морським життям.

Північне сяйво

Це захоплююче видовище відбувається в полярних регіонах, зокрема, за Полярним колом. Танцюючі завіси яскравих зелених, рожевих і фіолетових вогнів у нічному небі зачаровують усіх, хто стає свідком цього небесного видовища.

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Гранд-Каньйон

Третє місце в топі посідає вражаючий Гранд-Каньйон у Сполучених Штатах Америки. Це колосальне геологічне диво, що простягається на 446 кілометрів, було висічене річкою Колорадо протягом мільйонів років, демонструючи яскраві шари гірських порід різних відтінків і залишаючи відвідувачів у захваті.

Водоспад Вікторія

Водоспад Вікторія розташований на кордоні Замбії та Зімбабве в Африці. Ця неймовірна система водоспадів, яку часто називають "Гримлячий Дим", є найбільшою на Землі, її середня ширина становить 1,7 кілометра, а висота – 108 метрів.

Велика синя діра

Ця масивна підводна печера, діаметром понад 300 метрів і глибиною 125 метрів, є справжнім чудом світу. Її темно-синій колір, ідеально кругла форма та багата морська екосистема приваблюють дайверів з усього світу.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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