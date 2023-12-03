Аби не втратити спокій: які речі не можна викидати з дому

Справжнє щастя, удача, фінансова стабільність і матеріальний добробут значною мірою залежать від затишку і спокою вашої оселі. Тому UAportal розповідає, які речі не можна викидати з дому.

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Захаращене житло, наповнене напівзруйнованими і застарілими речами, такими як старий одяг, антикварні або пошкоджені дзеркала, вицвілі і пожовклі фотографії або надщерблений посуд, не є домівкою, схожою на місце спочинку.

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Такий стан безладу перешкоджає безперешкодному потоку позитивних енергій, оскільки все в цьому помешканні стає насиченим негативом. Тому вкрай важливо звільнити свій життєвий простір від будь-яких залишків негативу. Однак є певні речі, від яких ні в якому разі не можна відмовлятися.

У жодному разі не можна викидати ікони, Біблії чи будь-які інші релігійні предмети. Кожен з цих артефактів має особливу енергетичну структуру, яка здатна позитивно впливати на ваше життя.

Викидаючи такі сакральні предмети, ви виявляєте глибоку неповагу до вищих сил, а отже, запрошуєте у своє життя різноманітні негаразди та проблеми.

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