Аби не зіпсувати улюблені речі: як правильно прати вовняний одяг

Догляд за вовняними речами може бути непростим завданням. Неправильна техніка прання може легко пошкодити улюблений светр. UAportal підготував список порад, які допоможуть тримати вовняні речі у відмінній формі навіть після багаторазового прання.

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Уникнення тривалого замочування

Бажано не замочувати вовняні речі на тривалий період або максимально скоротити цей час. Тривалий вплив води може призвести до розтягування ниток, деформації та втрати первісного вигляду виробу.

Прати вручну або використовувати делікатні методи

Найбезпечніший спосіб прання вовни – вручну. Під час ручного прання уникайте сильного тертя виробу. Обережно занурте його у воду і м'яко зімніть тканину. Якщо ручне прання неможливе, можна скористатися пральною машиною. Оберіть делікатний режим, наприклад, "Ручне прання" або "Вовна", і покладіть річ у спеціальний сітчастий мішок, призначений для делікатних речей.

Правильний миючий засіб

Хоча для прання вовни можна використовувати будь-який миючий засіб, краще зупинити свій вибір на рідких засобах, оскільки вони ефективно виполіскуються і дбайливо очищають тканину. Якщо спеціалізованого миючого засобу для вовни немає, м'який шампунь або кондиціонер для волосся може слугувати підходящою альтернативою.

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Контроль температури води

При пранні вовняних речей використовуйте воду температурою не вище 30 °C. Надмірне нагрівання може призвести до скорочення волокон. Нові кольорові речі бажано прати окремо і додавати оцет під час полоскання. Використовуйте 2 столові ложки оцту на таз з водою або 2 столові ложки на 1 склянку води для лотка пральної машини.

Уникнення віджиму

При використанні пральної машини, оберіть програму без віджимання, оскільки це може розтягнути вовну. Замість цього акуратно загорніть речі в рушник і вичавіть зайву воду, злегка натиснувши на неї.

Правильна техніка сушіння

Щоб висушити вовняні вироби, розкладіть їх на горизонтальній поверхні при кімнатній температурі, подалі від прямих сонячних променів. Не розвішуйте їх на мотузці або вішалках, оскільки це може деформувати форму одягу.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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