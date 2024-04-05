Що означає кішка, яка перебігла вам дорогу: зверніть увагу на її колір

Зустрічаючи кота, який перебігає дорогу перед вами, важливо звернути увагу на колір його шерсті, оскільки це має важливе значення в різних народних прикметах. UAportal розповів, що дії котів можуть містити певні послання для нас.

Сірий кіт

Побачити сірого кота – означає майбутні фінансові покращення. Бажано висловити тварині вдячність і запропонувати їй ласку. Слід уникати грубого поводження, щоб запобігти можливим негативним наслідкам.

Рудий кіт

Вважається, що рудий кіт, який біжить перед вами, віщує приємні події. Важливо не ображати і не переслідувати тварину, оскільки це може призвести до неприємностей в особистому житті. Якщо рудий кіт перебігає дорогу перед автомобілем, це вважається ознакою неприємностей, що насуваються.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Біла кішка

Зустріч з білосніжним котиком означає успіх, нові знайомства і вирішення життєвих проблем. Денні зустрічі з такою твариною дають можливість загадати бажання, гарантуючи його виконання. Однак бажано уникати спілкування з білою кішкою вночі, оскільки вважається, що вона символізує виснаження удачі.

Триколірний кіт

Перетин різнокольорового кота віщує щастя і удачу на наступному тижні. Крім того, для бездітних пар це може означати швидке народження дитини, в той час, як сім'ї з дітьми можуть очікувати на позитивні новини щодо їхніх досягнень.

Неодружені люди, які перетинаються з триколірним котом, можуть пережити швидку зустріч зі своєю другою половинкою. Вважається, що обійми триколірного кота відвертають нещастя, а завести його в домі – забезпечити присутність ангела-охоронця, який оберігає від зла і пристріту.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!