Що означає годинник, який зупинився: народні прикмети та забобони

Вважається, що годинник, який зупинився в будинку, є однією з найбільш несприятливих прикмет, з якими можна зіткнутися. UAportal розповів, що наслідки такого явища мають різне значення для мешканців домівки.

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Згідно з поширеними повір'ями, зупинений годинник, незалежно від того, чи він прикрашає стіну, стіл, віщує майбутні неприємності як для сім'ї, що проживає в ньому, так і для самого житла.

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Такий годинник у будинку слугує попередженням, вказуючи на майбутні негаразди та хвороби членів родини. Крім того, це означає потенційні нещасні випадки, такі як пожежі, повені та інші інциденти, що загрожують міцності будівлі, в якій проживають люди.

Якщо власник наручного годинника помітив що той зупинився, це може передбачити погіршення добробуту і виникнення проблем на роботі. Однак, якщо годинник відновлює свій рух після періоду спокою, це сигналізує про те, що небезпека відступила.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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