Що обрати для заварювання чаю? Рецепт пряного чаю
Друзі, а чи знали ви, що колись я серйозно вивчала тему чаїв і інколи навіть проводила чайні церемонії?
Пряний апельсиновий чай з яблуками та обліпихою
Обліпиха – 100 г
Апельсин - 1 шт
Яблуко - 1 шт
Вода – 400 мл
Кориця порошок – 1/5 ч.л
Імбир порошок – 1/5 ч.л
Гвоздика, кардамон - щіпка
Мед або цукор - за бажанням
Перебити блендерером обліпиху із прянощами.
Яблуко нарізати невеликим кубиком. Апельсин - часточками.
Залити все окропом. Додати мед або цукор.
А який чай більше всього ви полюбляєте?
Що обрати? Френч-прес чи заварник? Чи відрізняються вони один від одного?
Обирайте те, що вам більше підходить. Бо вони мають різні підходи до приготування чаю, що впливає на кінцевий смак і процес заварювання.
Френч-прес
В процесі приготування листя чаю заливають гарячою водою і залишають настоюватися протягом кількох хвилин. Після цього поршень опускається, відокремлюючи чайне листя від настою.
Чай, заварений у френч-пресі, зазвичай має багатший і глибший смак, оскільки листя чаю вільно настоюються у воді.
Френч-прес дозволяє зручно та легко контролювати час заварювання, а також спрощує процес очищення.
Можна використовувати як для чаю, так і для кави, що робить його багатофункціональним приладом.
Заварник
Чайне листя заварюється у воді всередині контейнера або фільтра в заварнику. Час заварювання контролюється і залежить від зняття контейнера с листям.
Чай, заварений у заварнику , може бути більш легким і ніжним, оскільки контакт листя з водою контролюється.
Заварник часто має фільтр, який тримає листя окремо, що дуже зручно
Заварники можуть бути декоративними та стильними, додаючи естетичний елемент процесу заварювання.