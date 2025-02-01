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Рецепти

Що обрати для заварювання чаю? Рецепт пряного чаю

Ліза ГлінськаЛіза Глінська

Що обрати для заварювання чаю? Рецепт пряного чаю
Що обрати для заварювання чаю? Рецепт пряного чаю

Друзі, а чи знали ви, що колись я серйозно вивчала тему чаїв і інколи навіть проводила чайні церемонії?

Пряний апельсиновий чай з яблуками та обліпихою

Обліпиха – 100 г

Апельсин - 1 шт

Яблуко - 1 шт

Вода – 400 мл

Кориця порошок – 1/5 ч.л

Імбир порошок – 1/5 ч.л

Гвоздика, кардамон - щіпка

Мед або цукор - за бажанням

Перебити блендерером обліпиху із прянощами.

Яблуко нарізати невеликим кубиком. Апельсин - часточками.

Залити все окропом. Додати мед або цукор.

А який чай більше всього ви полюбляєте?

Що обрати? Френч-прес чи заварник? Чи відрізняються вони один від одного?

Обирайте те, що вам більше підходить. Бо вони мають різні підходи до приготування чаю, що впливає на кінцевий смак і процес заварювання.

Френч-прес

В процесі приготування листя чаю заливають гарячою водою і залишають настоюватися протягом кількох хвилин. Після цього поршень опускається, відокремлюючи чайне листя від настою.

Чай, заварений у френч-пресі, зазвичай має багатший і глибший смак, оскільки листя чаю вільно настоюються у воді.

Френч-прес дозволяє зручно та легко контролювати час заварювання, а також спрощує процес очищення.

Можна використовувати як для чаю, так і для кави, що робить його багатофункціональним приладом.

Заварник

Чайне листя заварюється у воді всередині контейнера або фільтра в заварнику. Час заварювання контролюється і залежить від зняття контейнера с листям.

Чай, заварений у заварнику , може бути більш легким і ніжним, оскільки контакт листя з водою контролюється.

Заварник часто має фільтр, який тримає листя окремо, що дуже зручно

Заварники можуть бути декоративними та стильними, додаючи естетичний елемент процесу заварювання.

Джерело:instagram.com

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