Що таке VPN і як він працює: все, що треба знати

UAportal розповідає про технологію VPN. Що це таке, як працює і що відомо про його компоненти – все це ви дізнаєтесь у нашій статті.

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Що таке VPN

VPN – віртуальні приватні мережі, які дозволяють користувачам встановлювати безпечне з'єднання з віддаленою мережею через інтернет. Розширюючи приватну мережу над загальнодоступною мережею, VPN дозволяє користувачам надсилати та отримувати дані так, ніби їхні пристрої безпосередньо підключені до приватної мережі.

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Як працює VPN

Механізм роботи VPN полягає в шифруванні даних і створенні безпечного каналу між пристроєм користувача і віддаленою мережею. Коли користувачі підключаються до VPN-сервера, їх інтернет-трафік спрямовується через цей зашифрований канал, запобігаючи будь-яким спробам перехоплення або зчитування даних.

Компоненти VPN

Ключовими компонентами VPN є сервер, клієнт і протокол передачі даних. Сервер VPN відповідає за шифрування та маршрут трафіку. Клієнт, яким може бути комп'ютер, смартфон або інший пристрій, встановлює безпечне з'єднання, підключаючись до VPN-сервера.

Нагадаємо, раніше ми писали про альтернативні способи залишатися на зв'язку, якщо відсутні мобільні мережі та інтернет.

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