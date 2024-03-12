Що сховано за забороною прибирати хлібні крихти руками: міфи та прикмети

Часто люди мають звичку прибирати крихти хліба зі столу руками. Однак у наших предків існувало повір'я, яке забороняло такі дії. UAportal розповідає подробиці.

Відео дня

Прикмети та забобони про хлібні крихти

З давніх-давен наші предки вірили, що прибирати крихти зі столу руками може призвести до серйозних конфліктів у родині. Так само не обійдеться без сварок, якщо залишки хліба впадуть на підлогу.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Варто зазначити, що постійне прибирання крихт зі столу руками може призвести до накопичення негативної енергії. Навіть існує версія, що негативна енергетика може поширюватись і поза межі домашнього побуту.

Як правильно збирати крихти хліба

Щоб правильно зібрати крихти хліба, можна скористатися рушником і згодом скинути їх у раковину. Також залишки хліба можна згодувати птахам на подвір'ї чи посипати в годівницю. Важливо не допускати, щоб крихти падали на підлогу.

Щодо залишків хліба, то не рекомендується залишати його на столі з вечора до ранку. Вважається, що така звичка може приносити хвороби, погіршення самопочуття та невдачі.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!