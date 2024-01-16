Що символізує перегоріла лампочка: Українські прикмети

Коли часто використовувана лампочка, яка ще недавно мала ознаки мерехтіння, раптово перегорає, це не може стати несподіванкою. Однак, якщо перестає працювати нещодавно встановлене джерело світла, ця подія викликає низку запитань, які потребують уваги. UAportal розповідає значення цього явища згідно з прикметами.

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За народними повір'ями, коли лампочка, яка функціонувала нормально і мала працювати ще тривалий час, раптово перестає працювати, це може розглядатися як попередження про проблеми в особистому житті.

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Значення цього явища полягає в тому, що воно може вказувати на майбутні труднощі у відносинах між партнерами, особливо між подружжям. Не виключено, що найближчим часом може виникнути серйозна сварка, яка в кінцевому підсумку призведе до можливого розставання.

Вкрай важливо якнайшвидше проаналізувати свої стосунки з партнером. Це є дуже важливим, оскільки, можливо, вам доведеться скоригувати певні моменти своєї поведінки або ж щиро попросити пробачення за вчинені провини.

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