Що посадити біля груші для гарного врожаю: поради городників

Для успішного вирощування та отримання хорошого врожаю дуже важливо ретельно підібрати найбільш підходящих "сусідів" для груші. UAportal підготував п'ять рекомендованих рослин, які найкраще підходять для сусідства з цим деревом у саду.

Груші

Груші найкраще процвітають, коли їх висаджують поруч з іншими грушами того ж або інших сортів. Ці дерева-супутники взаємно підсилюють ріст один одного, обмінюючись цінними поживними речовинами і сприяючи перехресному запиленню. Для досягнення оптимальних результатів бажано висаджувати груші зі схожими періодами цвітіння, витримуючи відстань між ними не більше 6 метрів.

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Клен

Сусідство клена з грушею може виявитися корисним, особливо якщо вашій груші часто завдають клопоту такі шкідники, як яблуневий квіткоїд. Клени ефективно відлякують цих шкідників, що робить їх чудовим компаньйоном для підтримки здоров'я вашої груші. Для цього добре підходять низькорослі або декоративні сорти клена.

Яблуні

Оскільки груші та яблуні належать до однієї ботанічної родини, вони зазвичай гармонійно співіснують. Посадка яблунь поруч може сприяти підвищенню врожайності обох сортів фруктів. Таке сприятливе сусідство полегшує перехресне запилення, що призводить до збільшення врожаю фруктів.

Ягідні кущі

Малина, чорна смородина, червона смородина і виноград є дуже придатними сусідами для груші. Ці ягідні кущі ефективно відлякують шкідників, які часто турбують грушеві дерева.

Крім того, вони збагачують ґрунт азотом, а присутність груші забезпечує захист від гниття. Переконайтеся, що ягідні кущі отримують достатньо світла і не затінюються грушевим деревом.

Квіти

Посадка квітів у садовий простір під грушею може підвищити її стійкість до хвороб і шкідників. Деякі квіти, такі як оксамит, дзвіночки та маргаритки, мають природні репелентні властивості, які можуть відлякувати шкідників, що вражають грушеві дерева.

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