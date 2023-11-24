Що треба знати про туш: 5 секретних фактів

Туш для вій, основний б'юті-засіб, що підкреслює ваші очі, має кілька дивовижних секретів, якими косметична індустрія не надто охоче ділиться. UAportal розповідає п'ять маловідомих фактів про цей продукт.

Відео дня

1. Небезпека простроченої туші для вій

Близько 86% жінок зізнаються, що користуються простроченою тушшю, не знаючи про потенційні ризики для здоров'я. Дослідження показують, що прострочена туш для вій значно підвищує ймовірність розвитку стафілококової інфекції в очах. Дослідження виявило стафілококи у 79% протестованих тюбиків зі старою тушшю.

2. Винахідник туші для вій

У 1830-х роках Ежен Риммель, видатний французький парфумер і косметолог, зробив революцію в індустрії краси, винайшовши туш для вій. Цікаво, що термін "rimmel" асоціюється з тушшю для вій у різних мовах, включаючи французьку, румунську та арабську.

Читайте також: Як правильно знімати макіяж: одне просте правило

3. Проблеми водостійкості

Водостійкі туші часто містять силіконову смолу під назвою кополіол-диметикон. Тривале використання таких тушей може призвести до випадіння вій.

4. Темна історія "перманентної туші"

У 1930-х роках сумнозвісний продукт під назвою "Lash Lure" був представлений на ринку як перша "перманентна туш". Однак сталася трагедія, коли багато жінок зазнали тяжких наслідків, включаючи втрату зору і навіть смерть. Згодом ця небезпечна туш була заборонена. Лише через п'ять років Сполучені Штати запровадили обов'язкову сертифікацію косметичних засобів, нарівні з харчовими продуктами та ліками.

5. Гуанін в складі

Чи знали ви, що густий кольоровий пігмент у туші для вій часто походить від гуаніну? Ця речовина, яку зазвичай видобувають з риб'ячої луски, забезпечує бажану інтенсивність для збільшення вій та посилення погляду.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!