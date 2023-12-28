Що не можна прати з кондиціонером: Господиням варто знати

Це чудове відчуття, коли ви відкриваєте пральну машину і бачите, що ваші речі стали м'якими, ароматними та ніжними завдяки додаванню кондиціонера. Не дивно, що багато господинь звикли додавати його до кожного прання. UAportal розповідає про певні тканини, яким використання кондиціонера може зашкодити.

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Кашемірові речі

По-перше, кашемірові речі, такі як джемпери, штани, кардигани та домашній текстиль краще прати без кондиціонера. Він може призвести до втрати здатності зберігати тепло, а часте прання з кондиціонером може залишити тканину липкою і неприємною на дотик через недостатнє полоскання.

Пуховики

Крім того, коли мова йде про пуховики, кондиціонер не підходить. Пуховий або пір'яний наповнювач покладається на повітряні мембрани для ізоляції, які кондиціонер порушує, утворюючи плівку на пуху і пір'ї. Таким чином, пух втрачає свою теплоізоляцію і куртка перестає ефективно зберігати тепло.

Купальники

Купальники з синтетичних еластичних тканин, таких як нейлон, спандекс або поліестер, не можна прати з кондиціонером. Плівка, залишена кондиціонером, може значно сповільнити процес висихання.

Спортивний одяг

Вологовідвідний спортивний одяг з таких тканин, як спандекс або поліестер, слід полоскати без кондиціонера. Його використання збільшує ризик погіршення вологовідвідних властивостей, оскільки плівка, що утворюється, перешкоджає виведенню вологи, порушуючи функціональність спортивного одягу.

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Шовкові та лляні речі

Лляна тканина відома своєю здатністю поглинати вологу, що погіршується при використанні кондиціонера. Крім того, кондиціонер може залишити непривабливі розводи на шовкових речах.

Махрові речі

Махрові вироби, в тому числі рушники, краще прати без кондиціонера. Хоча після кондиціонування рушники стають помітно м'якшими, їхня здатність поглинати воду знижується.

Мікрофібра

Ополіскуйте їх виключно водою, оскільки кондиціонери можуть перешкоджати виконанню ними своїх функціональних обов'язків.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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