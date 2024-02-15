Що не можна робити перед дзеркалом: Народні прикмети

Народні прикмети проливають світло на те, від чого слід утриматися, стоячи перед дзеркалом. UAportal розповів, що незалежно від того, чи розміщене воно у ванній кімнаті, передпокої, спальні або будь-якій іншій зоні в будинку, ці заборони мають значення.

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1. Розмовляти

Одне з поширених повір'їв радить не вести розмови перед дзеркалом. Зокрема, категорично не рекомендується сперечатися, використовувати ненормативну лексику або заглиблюватися в негативні теми. Це пов'язано з вірою в те, що дзеркало поглинає негатив, а потім проєктує його на тих, хто в нього дивиться.

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2. Плакати

Лити сльози перед дзеркалом також вважається табу. Подібно до першої заборони, це пов'язано з уявленням про те, що люстерко якимось чином зберігає пам'ять про скорботу. Вважається, що горе може повернутися до людини пізніше.

3. Їсти

Згідно з іншою прикметою, не можна їсти, одночасно дивлячись у дзеркало. Вважається, що таким чином людина позбавляється всього доброго, що їй притаманне, в тому числі таких якостей, як розум та краса.

4. Спати

Не рекомендується спати обличчям до дзеркала. Ця думка стверджує, що така практика ставить під загрозу добробут людини, потенційно викликаючи кошмари та залишаючи її переповненою надзвичайною втомою після пробудження.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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