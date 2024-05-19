Що не варто робити в домі, аби уникнути неприємностей

Певні дії в домівках, за народними повір'ями, приносять нещастя. UAportal дізнався, що уникаючи цього, можна убезпечити себе від певних неприємних подій.

Свистіти вдома

Давнє повір'я стверджує, що свист у межах житла діє як заклик до нечистої сили. Крім того, вважається, що цей акт ображає домовиків, що призводить до зникнення їхнього захисного впливу, а отже, прирікає мешканців на стан зубожіння. Ще одне повір'я пов'язує свист з вітром, що символізує видування багатства з дому.

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Їсти з ножа

Протягом всієї історії існували повір'я, що люди, які часто їдять за столом з ножа, мають запальний і відразливий характер. Ці люди схильні вступати в суперечки і конфлікти при найменшій провокації.

Накопичення безладу

Багато людей схильні зберігати старі речі, вважаючи, що вони можуть стати в пригоді в найближчому майбутньому. Однак ці предмети часто займають непотрібний простір і захаращують житлове середовище. Народні повір'я попереджають, що люди, які накопичують непотрібні речі, ризикують мати проблеми зі здоров'ям і піддають свої оселі негативній енергетиці.

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