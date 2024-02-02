Що треба тримати в гаманці, щоб гроші примножувалися

За допомогою народних прикмет можна визначити, що саме варто тримати у гаманці, аби привернути до себе фінансове благополуччя та примножити його. UAportal розповів про ключові елементи, які можуть сприяти притоку грошей і зростанню багатства.

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Різноманітність

Розподіліть дрібні монети в кожне відділення вашого гаманця, переконавшись, що жодне місце не залишиться незайнятим. Пам'ятайте, процвітання починається з наміру і послідовного прийняття позитивної енергії.

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Енергетичні предмети

Наповніть свій гаманець предметами, які, як відомо, притягують достаток. Наприклад, зернами пшениці, сушеною конюшиною або листям м'яти, жолудями, китайськими монетами, перев'язаними червоною ниткою, доларовою купюрою або складеними фігурками оригамі, такими як журавель або трикутник.

Уникайте несприятливих впливів

Щоб підвищити енергетичне поле вашого гаманця, не захаращуйте його квитками, чеками, банкнотами, обгортками чи будь-якими іншими непотрібними предметами. Вони можуть перешкоджати притоку багатства.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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