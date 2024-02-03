Що може зіпсувати дорогий кухонний ніж: 4 поширені помилки

Коли справа доходить до збереження гостроти і довговічності якісного кухонного ножа, навіть професіонали припускаються помилок, які можуть мати згубні наслідки. UAportal розповів про чотири найпоширеніші помилки, які можуть зіпсувати навіть найкращі ножі.

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Неправильне зберігання

Зберігання ножів у переповненій шухляді, де вони контактують з іншими металевими предметами, може їх пошкодити. Постійне тертя об інші предмети не тільки затуплює лезо, але й призводить до утворення відколів уздовж ріжучої кромки. Щоб зберегти цілісність ваших ножів, найкраще придбати спеціалізовану підставку або стелаж для правильного зберігання.

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Тверді поверхні

Хоча дерев'яні або пластикові обробні дошки можуть здаватися нешкідливими, тверді скляні або керамічні можуть завдати ще більшої шкоди вашим ножам. Ці поверхні прискорюють процес затуплення леза, тому важливо уникати їх використання та обирати більш м'які варіанти.

Посудомийна машина

Багато людей вважають за краще кидати ножі в посудомийну машину, щоб заощадити час і зусилля. Однак така лінь може дорого коштувати в довгостроковій перспективі.

Без належного механізму сушіння ножі залишаються вологими у посудомийній машині. Тривалий вплив вологи значно підвищує ймовірність корозії, деформації та пошкодження лез.

Нарізання на тарілці

Нарізання м'яса або інших продуктів безпосередньо на тарілці замість того, щоб використовувати обробну дошку, є однією з поширених помилок. На жаль, цей, здавалося б, нешкідливий спосіб має такі ж наслідки, як і різання на скляних або керамічних поверхнях, що призводить до затуплення ножа.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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