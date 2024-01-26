Що робити зранку, щоб не прибирати ввечері: 5 корисних порад

Виконання домашніх обов'язків може забирати багато часу і сил, особливо у зайнятих жінок, які виконують кілька обов'язків. Однак досвідчені господині відкрили для себе кілька секретів, які дозволяють їм підтримувати чистоту і порядок в оселі, не витрачаючи години на прибирання. UAportal розповів про ці хитрощі, що заощаджують час.

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Поки кава заварюється

Скористайтеся цим моментом, щоб вирішити невелику організаційну задачу в холодильнику. Відсортуйте продукти, викиньте непотрібні речі та протріть полиці. Ці кілька хвилин допоможуть зробити холодильник більш впорядкованим і чистим, що полегшить пошук потрібних продуктів у майбутньому.

Чистка зубів

Коли прийшов час чистити зуби, скористайтеся цією можливістю, щоб навести лад на полиці у ванній кімнаті. Витріть раковину, почистіть дзеркало і переконайтеся, що все лежить на своїх місцях. Регулярно виконуючи цю просту рутину, ваша ванна кімната завжди виглядатиме чистою.

Приготування сніданку

Навіть під час такої, здавалося б, швидкої справи, як приготування сніданку, є вільні хвилини, які можна використати для прибирання. Поки яєчня готується, знайдіть кілька хвилин, щоб почистити невикористану частину плити, витерти раковину, прибрати зі столу або звернути увагу на стан посуду.

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Ліжко

Прокинувшись, не піддавайтеся спокусі проігнорувати застеляння ліжко. Замість цього візьміть собі за звичку одразу застеляти його.

Шафа

Скористайтеся моментом, коли ви обираєте одяг на день, щоб зосередитися на підтримці порядку в гардеробі. Незалежно від того, чи переставляєте ви полицю, чи прибираєте в певній секції, приділяйте кілька хвилин щодня, щоб впорядкувати свій одяг.

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