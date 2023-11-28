Що робити з подарунками від неприємних людей: підказки з народних прикмет

Отримання подарунків зазвичай асоціюється з позитивними емоціями та почуттями, якими люди діляться між собою. Однак бувають випадки, коли ми отримуємо подарунок від людини, яка нам не дуже подобається.

Відео дня

Це може статися, наприклад, під час святкування дня народження на роботі, коли колеги можуть відчувати себе зобов'язаними виділитися. Отже, що робити, коли стикаєшся з подарунком від неприємної людини? UAportal розповідає про народні прикмети, які дають різні поради.

Забобони і повір'я

Згідно з повір'ями, настійно не рекомендується тримати подарунок від людини, яка викликає негативні почуття. Причиною такої перестороги є віра в те, що такі подарунки несуть у собі певний "заряд" негативної енергії. Для забезпечення власного благополуччя рекомендується якнайшвидше викинути річ, хоча бажано, щоб цей акт залишився непоміченим.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Що потрібно зробити з подарунком

Найпоширеніший підхід – позбутися подарунка непомітно, або викинувши його, якщо це можливо, або знайшовши відповідний спосіб вилучити його зі свого володіння. Вважається, що таким чином одержувач уникає потенційних проблем, пов'язаних із зарядженими подарунками.

Однак існує більш заманлива альтернатива – та, що суперечить поняттю передачі подарунків, але має свої переваги в даній конкретній ситуації. Замість того, щоб відправити подарунок на смітник або таємно утилізувати його, альтернативний варіант – передати його комусь іншому.

Дивно, але в цій конкретній ситуації народне повір'я говорить про те, що передача подарунка від неприємної людини пропонує певну форму захисту від її негативної енергії. Передаючи річ іншій людині, вважається, що і одержувач, і сам подарунок стають "прив'язаними", в результаті чого захищаються від шкідливої енергії. Хоча таке рішення може здатися суперечливим традиційним віруванням, воно узгоджується з мудрістю, що передається через ці прикмети.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!