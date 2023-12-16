Що робити, якщо одяг зсівся після прання: Поради досвідчених господинь

Кожному з нас знайома ситуація, коли улюблена річ після прання раптово збільшилася у розмірі або зсіла. Незалежно від того, як це сталося – від впливу води, температури чи навіть від певних матеріалів – існують ефективні поради, які допоможуть вирішити цю проблему, UAportal підготував три лайфхаки.

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Швидкий спосіб сушіння

Якщо річ сіла після прання, можна скористатися трюком для швидкого висихання. Загорніть річ у великий рушник і притисніть, щоб ввібрати зайву воду. Потім розкладіть річ на сухому рушнику, акуратно розправте її і дайте висохнути на повітрі. Цей метод не тільки запобігає утворенню зморшок, але допомагає повернути речам початковий розмір.

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Оцтовий розчин

Змішайте рівні частини білого оцту і води в пульверизаторі і злегка збризніть уражену ділянку. Потім обережно потягніть за тканину і надайте їй форму, щоб розтягнути її до початкового стану, перш ніж розкласти або повісити сушитися. Оцет допомагає пом'якшити одяг та повернути йому потрібний розмір.

Метод з кубиками льоду

Покладіть декілька кубиків льоду всередину виробу і дайте йому розтанути. Коли лід розтане, він допоможе розслабити волокна тканини, що дасть змогу обережно розтягнути річ до початкової форми. Згодом повністю висушіть виріб на повітрі, щоб досягти найкращих результатів.

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