Що робити, якщо їжа прилипає до сковорідки: три корисних лайфхаки

Дізнайтеся про прості, але ефективні способи запобігання прилипанню їжі до сковорідки. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам у цьому.

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Перевертання їжі лопаткою

Щоб запобігти прилипанню їжі до сковорідки, її можна перевертати лопаткою. Важливо переконатися, що лопатка є термостійкою і підходить для типу сковорідки, яку ви використовуєте.

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Використання якісної антипригарної сковорідки

Придбання якісної антипригарної сковорідки може запобігти пригоранню їжі під час приготування. Такі пательні призначені для зменшення прилипання до поверхні, що робить приготування та її очищення набагато зручнішим. Перед використанням важливо правильно змастити її олією або вершковим маслом, щоб зберегти антипригарні властивості.

Правильне нагрівання

Важливо стежити за рівнем нагрівання під час приготування їжі, щоб запобігти прилипанню до сковорідки. Бажано починати з меншого вогню і регулювати його за необхідності, щоб уникнути пригорання. Якщо ви використовуєте більший вогонь, їжа повинна рухатися по сковороді, щоб запобігти її прилипанню до поверхні.

Нагадаємо, що сковорода – один з основних елементів в арсеналі будь-якої домогосподарки. Головна проблема в тому, що пателень існує велике різномаїття, а разом з тим і можливості їх використання. Тому UAportal розповідає, як вибрати дійсно якісну пательню.

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