Що робити, аби килим не ковзав на підлозі: Три лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть утримати килим на місці. Ми розглянули ефективні способи запобігання нещасним випадкам через ковзання килимів.

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Тримач для килима

Один з ефективних лайфхаків для запобігання ковзанню килима по підлозі – це використання затискачів для килимів або протиковзних килимових накладок. Ці тримачі можна легко прикріпити до нижньої частини килима, забезпечивши зчеплення з підлогою і утримуючи його на місці.

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Двостороння килимова стрічка

Ще одна практична порада для запобігання ковзанню килима – використання двосторонньої килимової стрічки. Стрічку слід наклеїти по краях килима і щільно притиснути до підлоги, щоб закріпити його на місці.

Важкі меблі

Ще один лайфхак для запобігання ковзанню килима на паркетній або кахельній підлозі полягає в тому, щоб поставити важкі меблі на кути або по краях килима. Ця додаткова вага утримуватиме килим на місці, зменшуючи ймовірність його зсуву або ковзання. Це просте, але ефективне рішення для утримання килима на місці.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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