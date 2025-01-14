Що дає кращий ефект для схуднення: їжа чи тренування

Якщо порівняти ефект схуднення від тренувань і від їжі, то стане одразу зрозуміло, що ми худнемо за рахунок їжі не за рахунок тренувань.

Візьміть свою вагу, наприклад у мене 60 кг і побачите скільки приблизно ваш організм витрачає на годину ккал. Ця цифра приблизно співпадає. Просто на те, щоб билось серце, дихання, підтримання температури тіла і інші процеси.

60*24 ( години на добу) = 1440 приблизний мій основний обмін, коли лежу на дивані і дивлюсь ТВ.

Тренування збільшують розхід ккал приблизно в 2,5 рази. Тобто замість 60 ккал уже витрачу 150 ккал/год

Що таке 150 ккал в перерахунку на їжу?

1 яблуко (300 г)

2 сосиски

Торт "Київський" (26 г)

Гречка (135 г)

Протеїновий батончик (35 г)

Тобто це такий мізер, що намагатися витратити калорії тренування це як забивати айфоном цвяхи. Можна, але якось забагато зусиль. Тому їжею робимо дефіцит ккал і скидаємо зайвий жир, а тренуваннями розвиваємо силу, гнучкість, витривалість, будуємо форму тіла, підтримуємо ментальний стан, профілактуємо хвороби і подовжуємо рухливість.