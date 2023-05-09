Чотирилиста конюшина та звуки зозулі: які прикмети обіцяють удачу

Прикмети та заборони завжди відігравали важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної наступності. UAportal підготував статтю, в якій розглядаються різні прикмети в українській культурі, що вказують на добро.

Почути зозулю

Вважається, що звук зозулі приносить добрі новини і в українській культурі є сприятливим знаком. Згідно з повір'ям, почути звук зозулі приносить удачу, особливо якщо це перший птах, який ви чуєте вранці.

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Свічки, що горять

Свічки, що горять, вважаються в українській культурі символом надії та удачі. Вважається, що запалення свічки приносить позитивну енергію та відганяє негативну. Також заведено вважати, що це спосіб попросити божественну допомогу та настанову.

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Розбиття страви

В українській культурі розбивання тарілки вважається знаком успіху. Існує повір'я, що розбивання страви приносить удачу та процвітання. Проте важливо відзначити, що страва має розбитися випадково, а чи не навмисно.

Знайти чотирилисту конюшину

В українській культурі знахідка чотирилистої конюшини вважається знаком удачі. Згідно з повір'ям, якщо ви знайдете чотирилисту конюшину, на вас чекає успіх і процвітання. Також вважається, що якщо тримати чотирилисту конюшину в кишені, то вона буде захищена від злих духів.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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