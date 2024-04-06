Чотири речі, які не можна залишати на столі: народні прикмети

Згідно з різними забобонами та прикметами, вважається, що певні предмети, залишені на столі, можуть принести нещастя та невдачу власникові. UAportal розповів, що важливо знати про ці повір'я, щоб уникнути потенційних проблем у житті.

1. Ключі

Вважається, що залишення ключів на столі може блокувати позитивну енергію і накликати негативний вплив. Це може призвести до хвороби або фінансових труднощів. Щоб звести нанівець будь-яку потенційну шкоду, краще покласти ключі на тумбочку або надійно зберігати у сумочці чи кишені.

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2. Порожні пляшки

Будь-яку порожню пляшку, незалежно від того, з якого матеріалу вона зроблена, не можна залишати на столі. Згідно з прикметами, це може привернути низку проблем, пов'язаних як з фінансами, так і зі здоров'ям.

3. Сумка

Хоча покласти сумку на стіл допустимо, якщо в ній є якісь речі, порожню ніколи не можна залишати. Вважається, що такий вчинок може накликати нещастя.

4. Взуття

Хоча це рідкісне явище, деякі люди можуть іноді ставити взуття на стіл. Однак цього слід уникати за будь-яку ціну. Нехтування цією рекомендацією може ненавмисно призвести до катастрофи.

Нагадаємо, наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. UAportal розповів, які 6 речей заборонено класти на стіл.

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