Чим корисний лимон під час прибирання: Поради для господинь

Лимони можна знайти майже на кожній кухні, оскільки вони є поширеними продуктами. Зазвичай використовувані для покращення смаку страв і наповнення напоїв вітамінами, лимони мають багатофункціональне застосування, яке виходить за рамки лише кулінарії. UAportal розповідає, як можна використовувати лимон в прибиранні.

Відео дня

Універсальний очищувач

Коли поверхні потребують ретельного очищення, використання скибочки лимона, посипаної сіллю, виявляється дієвим методом очищення. Такий підхід особливо ефективний для відродження блиску кахлю або видалення нагару з газової плити.

Антимікробна функція

Проста обробка кухонної дошки скибочкою лимона не лише усуває небажані запахи, але й має антимікробну дію, підтримуючи чистоту та забезпечуючи гігієнічність поверхонь для приготування їжі.

Читайте також: Блогерка розповіла про 6 лайфхаків з прибирання, які не працюють, а роблять лише гірше

Засіб для очищення труб

Якщо ви зіткнулися з проблемою повільного руху води в трубах, може допомогти лимон. Витягніть цедру з кількох лимонів і кип'ятіть її на плиті, та зачекайте декілька годин.

Потім процідіть розчин та залийте в мийку. Цей метод також допомагає боротися з неприємними запахами, що виходять із засмічених каналізаційних труб.

Природний засіб від комах

Використовуючи огиду шкідників до лимонного аромату, можна відлякувати комах. Крім того, використання лимонної ефірної олії, особливо влітку, може стати ефективним засобом відлякування шкідників. Вода, настояна на лимоні, також може слугувати органічним освіжувачем повітря в приміщенні.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !