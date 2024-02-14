Чим відмити емальовану раковину: 3 ефективні лайфхаки від досвідчених господинь

Відкрийте для себе практичні та прості рішення для швидкого очищення емальованих мийок за допомогою порад досвідчених господинь. UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть позбутися застарілого бруду та жиру.

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Білий оцет і харчова сода

Досвідчені господині часто використовують білий оцет і харчову соду для швидкого очищення емальованої раковини. Поверхню варто посипати содою, а потім розпилити білий оцет.

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Через кілька хвилин мийку почистіть губкою або щіткою, приділяючи особливу увагу стійким плямам. Після ретельного очищення раковину сполощіть теплою водою, щоб отримати блискучу, чисту поверхню.

Лимон і сіль

Для ефективного очищення емальованої раковини використайте лимон і сіль. Посипте сіллю забруднені ділянки мийки і натріть поверхню половинкою лимона. Природна кислотність в поєднанні з абразивною текстурою сприяє розчиненню та видаленню стійких плям і жиру.

Зубна паста

Невелику кількість зубної пасти нанесіть на губку або ганчірку і ретельно почистіть мийку, приділяючи особливу увагу заплямованим або ураженим вапняним нальотом ділянкам. Після завершення раковину промийте водою і витріть чистою ганчіркою.

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