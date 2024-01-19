Чим відбілити шви між плиткою: 3 цікавих лайфхаки

Пожовклі шви між плиткою можуть зробити оселю неохайною. Однак досвідчені господині знайшли ефективні методи відбілювання. UAportal розповів, що завдяки трьом лайфхакам, ви зможете легко відновити доглянутий вигляд вашої кухні або ванної кімнати.

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Сода

Сода заслужила свою репутацію серед багатьох завдяки ефективному відбілюванню швів між плитками. Зробіть пастоподібну суміш, розвівши соду в невеликій кількості води. Обережно нанесіть пасту на шви, залишивши її приблизно на 10 хвилин, а потім видаліть її за допомогою жорсткої щітки.

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Гірчиця, харчова сода і лимон

Цей метод ідеально підходить для очищення дуже занедбаної плитки і дає чудові результати. Приготуйте суміш, змішавши одну велику ложку гірчиці, дві ложки харчової соди, сік зі шматочка лимона і невелику кількість зубної пасти.

Перемішайте інгредієнти і додайте трохи води, щоб досягти бажаної консистенції. Залиште цю суміш на швах приблизно на 30 хвилин, а потім видаліть м'якою щіткою.

Перекис водню

Коли потрібне легке очищення з антибактеріальними властивостями, перекис водню виявляється відмінним і економічно ефективним рішенням. Змішайте одну частину перекису водню з двома частинами води в ємності з розпилювачем. Цим розчином очистіть шви між плитками.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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