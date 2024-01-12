Чим можна замінити майонез у салатах: Корисні поради

Відкрийте для себе варіанти заміни майонезу в салатах на більш здорові та смачні альтернативи. UAportal розповів, як підвищити поживну цінність і смак салатів за допомогою нестандартних замін інгредієнтів.

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Грецький йогурт

Грецький йогурт як здорова альтернатива майонезу в салатах може додати кремоподібну текстуру, знизивши при цьому вміст жиру. Його пікантний смак також додає унікальну родзинку до салату.

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Авокадо

Авокадо може слугувати насиченим і вершковим замінником майонезу в салатах, забезпечуючи приріст корисних жирів. Якщо розім'яти стиглий авокадо і змішати його з соком лайма або оцтом, вийде смачна і поживна заправка для салатів.

Хумус

Хумус пропонує смачну і багату білками альтернативу майонезу в салатах. Його кремоподібна текстура і пікантний смак роблять його універсальною і смачною заправкою для різноманітних салатів.

Тахіні

Тахіні, паста з меленого кунжутного насіння, має горіховий і пікантний смак, який може додати салатам насиченості, яку зазвичай надає майонез. Змішаний з лимонним соком, часником і невеликою кількістю води, тахіні перетворюється на чудову та унікальну заправку, яка доповнює широкий спектр інгредієнтів салатів.

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